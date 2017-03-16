«Мальчишник в Паттайе»: Рецензия Киноафиши
«Без визы. Без комплексов», — так звучит слоган «Мальчишника в Паттайе», и это он ещё скромничает, уж поверьте! На деле, это беспринципная, аморальная, абсолютно не толерантная комедия, чей неприхотливый юмор непоправимо будет тянуться прямиком в трусы зрителя своими шелудивыми и потными от азарта руками, и при этом без стеснения заглядывать в глаза. Комедия Фрэнка Гастамбайда, сыгравшего и одну из главных ролей, подобно похотливому ухажёру без тормозов, не расслышит ни одной просьбы прекратить вульгарные приставания, пока сальные шуточки не достигнут цели. И эта наглость обескураживает: преодолевая некоторое отвращение, фильм хочется смотреть до конца. Как говорится, если уж становишься жертвой изнасилования, — морального, — остаётся лишь расслабиться и получать удовольствие.
Типичные «пацаны с района» — излюбленный предмет изучения не только российских комедий. Так, «Мальчишник в Паттайе» предлагает нам в качестве главных героев двух неудачников: туповатого бодибилдера Фрэнки (Фрэнк Гастамбайд), который мечтает стать копией Вина Дизеля, и богатенького Кримо (Малик Бенталха), эксперта по порнографии и профана по отношениям с девушками. В поисках женской любви они решают отправиться прямиком на тайский курорт — в Паттайю. Но из-за нехватки сбережений им приходится ввязаться в авантюру. Чтобы получить бесплатную путёвку, предоставляемую подпольным клубом смертельных боёв между карликами, им нужно найти соответствующего бойца и обманным путём заманить его на ринг. На кону — секс и человеческая жизнь, а впереди — одно из самых абсурдных и опасных путешествий в истории Европы.
При прочтении уже одного только синопсиса можно задаться вопросом: «Да что, чёрт возьми, с вами не так?», — а при просмотре самой ленты этот знак вопроса и вовсе разбухает на глазах, будто дрожжевая булка. Не долог час, и весь этот массив безумия, кажется, готов заполнить собой всё пространство черепной коробки. Уже хочется прикрыть рот, — а вместе с ним и глаза, и уши, и ноздри, — чтобы перекрыть все пути проникновения подобной информации, как вдруг понимаешь, что «Мальчишник в Паттайе» из какого-то другого теста. Действия героев, несмотря на сценарный психоз, логичны и мотивированы. У всех есть чёткая мотивация, свои понятия о добре и зле, есть собственный багаж опыта и личные причины, чтобы сделать что-либо или отказаться вовсе.
Игра актёров на этом фоне тем более оказывается достойной внимания. Пусть и занимаются вакханалией, но, боже, играют! Даже у клишированного персонажа «тупого качка» спектр эмоций значительно шире, чем просто «тупой». Да, играть получается лишь в рамках жанра эксцентричной комедии, но не просто кривляться, как это нередко получается на Западе и, — чего греха таить, — у нас.
Во всём этом чувствуется парадоксальное чувство меры: отсутствие моральных ограничений компенсируется всеобщей вменяемостью происходящего. Ради справедливости стоит сказать, что и сам сценарий писался с полной ответственностью и пониманием материала. Можно весь фильм восклицать «Что за мерзость!», — но ни разу не задаваться вопросом: «Почему он это сделал?», — потому что всё предельно ясно и закономерно.
Всё это несомненный плюс, однако не забывайте: «Без комплексов». Поэтому пока весь видимый и так остро популяризируемый мир кино, юмора и политики тихо отмалчивается на темы, о которых негласно и довольно давно принято молчать, «Мальчишник» задорно над ними измывается. Объектами шуток становятся женщины, мужчины, качки, дрыщи, транссексуалы, карлики, — много карликов! — гомосексуализм, секс, диарея. В общем, всё, что вы можете себе только представить из обоймы низкосортного юмора. Кстати, что стало уже характерно для французских комедий такого рода, тут даже появляется обезьяна как объект вожделения.
Неловкость испытывается буквально в каждой сцене, но французам не до толерантности. Вспомните «Шарли Эбдо» — злая, порой даже чёрная карикатура на реальность, которая оскорбляла и оскорбляет по сей день чувства многочисленных слоёв населения и различных вероисповеданий. Но как бы ни бурлила ядом мировая общественность, «Еженедельник Чарли» продолжает своё существование и, кажется, их сарказм становится всё жёстче, а смех всё громче. Вспоминайте об этом, пока будете смотреть «Мальчишник в Паттайе», и не сдерживайте пошлый смешок — это нормально.
Евгений Антипин
В российском прокате с 16 марта 2017 года
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