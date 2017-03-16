«Мальчишник в Паттайе»: Рецензия Киноафиши

Боже, благослови Шарли Эбдо

«Без визы. Без комплексов», — так звучит слоган «Мальчишника в Паттайе», и это он ещё скромничает, уж поверьте! На деле, это беспринципная, аморальная, абсолютно не толерантная комедия, чей неприхотливый юмор непоправимо будет тянуться прямиком в трусы зрителя своими шелудивыми и потными от азарта руками, и при этом без стеснения заглядывать в глаза. Комедия Фрэнка Гастамбайда, сыгравшего и одну из главных ролей, подобно похотливому ухажёру без тормозов, не расслышит ни одной просьбы прекратить вульгарные приставания, пока сальные шуточки не достигнут цели. И эта наглость обескураживает: преодолевая некоторое отвращение, фильм хочется смотреть до конца. Как говорится, если уж становишься жертвой изнасилования, — морального, — остаётся лишь расслабиться и получать удовольствие.

Кадр из фильма «Мальчишник в Паттайе»

Типичные «пацаны с района» — излюбленный предмет изучения не только российских комедий. Так, «Мальчишник в Паттайе» предлагает нам в качестве главных героев двух неудачников: туповатого бодибилдера Фрэнки (Фрэнк Гастамбайд), который мечтает стать копией Вина Дизеля, и богатенького Кримо (Малик Бенталха), эксперта по порнографии и профана по отношениям с девушками. В поисках женской любви они решают отправиться прямиком на тайский курорт — в Паттайю. Но из-за нехватки сбережений им приходится ввязаться в авантюру. Чтобы получить бесплатную путёвку, предоставляемую подпольным клубом смертельных боёв между карликами, им нужно найти соответствующего бойца и обманным путём заманить его на ринг. На кону — секс и человеческая жизнь, а впереди — одно из самых абсурдных и опасных путешествий в истории Европы.

Кадр из фильма «Мальчишник в Паттайе»

При прочтении уже одного только синопсиса можно задаться вопросом: «Да что, чёрт возьми, с вами не так?», — а при просмотре самой ленты этот знак вопроса и вовсе разбухает на глазах, будто дрожжевая булка. Не долог час, и весь этот массив безумия, кажется, готов заполнить собой всё пространство черепной коробки. Уже хочется прикрыть рот, — а вместе с ним и глаза, и уши, и ноздри, — чтобы перекрыть все пути проникновения подобной информации, как вдруг понимаешь, что «Мальчишник в Паттайе» из какого-то другого теста. Действия героев, несмотря на сценарный психоз, логичны и мотивированы. У всех есть чёткая мотивация, свои понятия о добре и зле, есть собственный багаж опыта и личные причины, чтобы сделать что-либо или отказаться вовсе.

Кадр из фильма «Мальчишник в Паттайе»

Игра актёров на этом фоне тем более оказывается достойной внимания. Пусть и занимаются вакханалией, но, боже, играют! Даже у клишированного персонажа «тупого качка» спектр эмоций значительно шире, чем просто «тупой». Да, играть получается лишь в рамках жанра эксцентричной комедии, но не просто кривляться, как это нередко получается на Западе и, — чего греха таить, — у нас.

Во всём этом чувствуется парадоксальное чувство меры: отсутствие моральных ограничений компенсируется всеобщей вменяемостью происходящего. Ради справедливости стоит сказать, что и сам сценарий писался с полной ответственностью и пониманием материала. Можно весь фильм восклицать «Что за мерзость!», — но ни разу не задаваться вопросом: «Почему он это сделал?», — потому что всё предельно ясно и закономерно.

Кадр из фильма «Мальчишник в Паттайе»

Всё это несомненный плюс, однако не забывайте: «Без комплексов». Поэтому пока весь видимый и так остро популяризируемый мир кино, юмора и политики тихо отмалчивается на темы, о которых негласно и довольно давно принято молчать, «Мальчишник» задорно над ними измывается. Объектами шуток становятся женщины, мужчины, качки, дрыщи, транссексуалы, карлики, — много карликов! — гомосексуализм, секс, диарея. В общем, всё, что вы можете себе только представить из обоймы низкосортного юмора. Кстати, что стало уже характерно для французских комедий такого рода, тут даже появляется обезьяна как объект вожделения.

Кадр из фильма «Мальчишник в Паттайе»

Неловкость испытывается буквально в каждой сцене, но французам не до толерантности. Вспомните «Шарли Эбдо» — злая, порой даже чёрная карикатура на реальность, которая оскорбляла и оскорбляет по сей день чувства многочисленных слоёв населения и различных вероисповеданий. Но как бы ни бурлила ядом мировая общественность, «Еженедельник Чарли» продолжает своё существование и, кажется, их сарказм становится всё жёстче, а смех всё громче. Вспоминайте об этом, пока будете смотреть «Мальчишник в Паттайе», и не сдерживайте пошлый смешок — это нормально.

Евгений Антипин

В российском прокате с 16 марта 2017 года

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