«Круиз по джунглям: Тайна Вальверде»: Рецензия Киноафиши

Орели Диаз (Жозефин Жапи) – ученая-археолог, дочка Леопольда Диаза, известного на весь мир искателя сокровищ. 20 лет назад он исчез в поисках сокровища пирата Лабюза, главной драгоценностью в которых была сабля Махараджи, инкрустированная самоцветами. След сокровища ведет на необитаемый остров Вальверде в Индийском океане. Но одной Орели не справиться, за помощью она обращается к Жаку Мимуну (Малик Бенталья) – выживальщику и телезвезде. Когда-то он провел три месяца на этом острове совсем один и выжил, сейчас же он ведет передачу в стилистике «Сдохни или умри» и не особо хочет снова отправляться в опасное путешествие, чтобы завлечь Мимуна, Диаз идет на обман.

Первые впечатления от промоматериалов фильма сразу заставляли залезть во французскую Википедию и посмотреть, не является ли фильм очередной экранизацией какой-нибудь культовой в узких кругах серии французских комиксов, малоизвестных за пределами страны. Впрочем, «Жак Мимун: Секреты Вальверде» (оригинальное название олдскульное) – это оригинальный сюжет, целиком и полностью зиждящийся на устоявшейся жанровой традиции.

Даже забавно, что довольно популярный французский комик и стендапер Малик Бенталья для своего режиссерского дебюта (в соавторстве с более опытным оператором и режиссером Людовиком Кольбо-Жюстеном) выбрал не комедию ситуаций, а приключенческий фильм в стиле «Сокровища наций» или «Индианы Джонса». Режиссер и сценарист Бенталья много рассказывает о своей любви к приключенческому кино 80-х и не боится обильно заимствовать из таких картин. Впрочем, фильм про поиски какого-то Макгаффина в глухих джунглях в целом не тот жанр, от которого нужно ждать оригинальности. Более того, похожесть сюжетных ситуаций и использованных приемов скорее обеспечивает необходимый для сильно жанрового кино эффект узнавания. Куда в таком кино без очередной сцены поедания не тех грибочков.

Круиз по джунглям: Тайна Вальверде

Неоригинальна, но забавна и компания путешественников. На деле заносчивый и разнеженный «авантюрист» Мимун, пассионарная красотка Диаз, потешный менеджер Мимуна Брюно (Жером Коммандёр) и наглухо отмороженный вояка Жан-Марк (Франсуа Дамиенс), небольшой выход у Бенуа Мажимеля в очередной роли самоуверенного альфача. Стоит отметить, что, несмотря на важность заявленного в оригинальном названии протагонистом Мимуна, Бенталья-режиссер далек от самолюбования и не дает Бенталье-актеру чрезмерно много экранного времени. Видимо, осознавая, что, несмотря на очевидный комедийный талант, Бенталья по харизме и близко не Харрисон Форд, создатели картины умеренно распределили зрительское внимание по всем участникам экспедиции, поэтому у каждого есть и неплохие шутки, и свои сцены, и даже по нотке исповедальности.

Круиз по джунглям: Тайна Вальверде

Таким образом, мы имеем дело с не особо амбициозным, местами теряющим ритм, но вполне веселым кино о поиске сокровищ в джунглях, которое вполне подходит для семейного просмотра.