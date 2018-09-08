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Постер к сериалу Разоблачение Единорога
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Киноафиша Сериалы Разоблачение Единорога
Разоблачение Единорога (2018 - 2018) Разоблачение Единорога 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 4 минуты
О чем сериал

Российский детективный сериал «Разоблачение Единорога» – это история о молодой женщине по имени Елизавета Баталова. Ее крайне заботит бесследно исчезнувшая много лет назад уникальная гравюра, на которой изображен единорог. Женщина роется в провинциальных архивах, пытаясь установить, где оборвался след столь редкого произведения искусства. В это время в столице кто-то жестоко расправляется с владельцами других гравюр с похожими сюжетами. Спустя некоторое время умирает девушка, внешне очень похожая на Лизу.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алексей Анищенко
Алексей Анищенко
Алексей Назаров
Сергей Неудачин
Дмитрий Богданов
Дмитрий Богданов
Елена Полянская
Елена Полянская
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Разоблачение Единорога - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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