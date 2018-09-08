Российский детективный сериал «Разоблачение Единорога» – это история о молодой женщине по имени Елизавета Баталова. Ее крайне заботит бесследно исчезнувшая много лет назад уникальная гравюра, на которой изображен единорог. Женщина роется в провинциальных архивах, пытаясь установить, где оборвался след столь редкого произведения искусства. В это время в столице кто-то жестоко расправляется с владельцами других гравюр с похожими сюжетами. Спустя некоторое время умирает девушка, внешне очень похожая на Лизу.