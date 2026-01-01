Оповещения от Киноафиши
Александр Щагин Aleksandr Shchagin
Александр Щагин

Aleksandr Shchagin

Дата рождения
19 августа 1898
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
28 апреля 1959
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Актер озвучки

Популярные фильмы

Снеговик-почтовик 7.5
Снеговик-почтовик (1955)
Крашеный лис 6.8
Крашеный лис (1953)
Золотой ключик 6.6
Золотой ключик (1939)

Фильмография Александр Щагин

Жанр
Год
Снеговик-почтовик 7.5
Снеговик-почтовик Snowman postman
короткометражный, анимация 1955, СССР
Крашеный лис 6.8
Крашеный лис Krasheniy lis
анимация, короткометражный 1953, СССР
Золотой ключик 6.6
Золотой ключик Zolotoy klyuchik
детский 1939, СССР
