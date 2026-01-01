Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Щагин
Aleksandr Shchagin
Киноафиша
Персоны
Александр Щагин
Александр Щагин
Aleksandr Shchagin
Дата рождения
19 августа 1898
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
28 апреля 1959
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Актер озвучки
Популярные фильмы
7.5
Снеговик-почтовик
(1955)
6.8
Крашеный лис
(1953)
6.6
Золотой ключик
(1939)
Фильмография Александр Щагин
Жанр
Все
Анимация
Детский
Короткометражный
Год
Все
1955
1953
1939
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7.5
Снеговик-почтовик
Snowman postman
короткометражный, анимация
1955, СССР
6.8
Крашеный лис
Krasheniy lis
анимация, короткометражный
1953, СССР
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.6
Золотой ключик
Zolotoy klyuchik
детский
1939, СССР
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Яшке-цыгану уже 76 лет: почему Василий Васильев отказывался от съемок после «Неуловимых мстителей»
Спин-офф «Игры престолов» все-таки отклонился от канона Мартина: неудивительно, что фандом мигом напрягся
Тизер 3 сезона «Дома дракона» расставил все по местам: вот почему Мартин разругался с HBO
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667