Киноафиша
Трейлеры
Лето в феврале. Трейлер
Лето в феврале. Трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 11 апреля 2013
Лето в феврале
– Фильм расскажет про художников в провинциальном Корнуолле накануне Первой мировой войны. В центре сюжета — отдельные элементы арт-богемы — художники Альфред Маннингс и Харольд Найт. Яблоком раздора станет жена Найта Лора.
Развернуть
Поделиться трейлером
Все трейлеры фильма
отрывок 1
5.4
Лето в феврале
драма, биография, мелодрама, 2013, Великобритания
02:39
