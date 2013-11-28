«Последний рубеж»: Рецензия Киноафиши

Сильвестр Сталлоне, любимый художник Русского музея, написал для Джейсона Стейтема, любимого актера русских женщин, сценарий, где крутой мужик едет в штат Луизиана, любимый штат сайта Kinoafisha, и всех уделывает. Собственно, этим кратким описанием содержание фильма исчерпывается целиком и полностью, но даже такой сюжет Сталлоне (к слову, когда-то далеко не худший американский сценарист) придумал не сам: подспорьем послужил одноименный роман ветерана Вьетнамской войны Чака Логана, живущего в Миннесоте и создавшего целый книжный сериал про бывшего миннесотского полицейского Фила Брокера. В фильме, который в оригинале называется Homefront («Последний рубеж» или, что вероятнее, «Последний рубёж» – интуитивная догадка отечественных прокатчиков), полицейский с максимально негероической фамилией разоблачает банду наркобайкеров, чей главарь, предсказуемо преданный в руки закона, столь же предсказуемо обещает главному герою натянуть одни части тела на другие. Главный герой, прихватив обученную единоборствам дочку, гордо удаляется в Луизиану…

Конечно, если бы в фильме снялся Стивен Сигал, мимикой и актерскими способностями уступающий даже снегоуборочному комбайну, – все было бы совсем тоскливо и муторно. Джейсон Стейтем играет с огоньком, от души отоваривая злодеев и несколькими взмахами конечностей эффектно подновляя пожухшую региональную справедливость. Однако по сути это мало что меняет, ибо смотреть четыре тысячи триста восемьдесят шестой – и идентичный всем предыдущим – фильм про спортивного мужчину, однообразно наводящего порядок во вверенном ему районе, довольно скучно. Чтобы хоть как-то разнообразить унылую картину, Гэри Фледер, режиссер вдохновенного «Пришельца» и напряженно-шизофренического «Не говори ни слова» (зачем они вообще взяли Гэри Фледера?), идет по пути живописания луизианской фауны. Центральный персонаж упомянутой фауны – местный наркодилер по прозвищу Аллигатор, очень-очень страшное существо: чтобы досадить главному герою, он протыкает шины его авто, а затем похищает кота и плюшевую игрушку. Бойтесь воротил луизианского наркобизнеса! Джеймсу Франко, играющему Аллигатора, в рамках этого дубового сценария делать абсолютно нечего (зачем они вообще взяли Джеймса Франко?), особенно после фантасмагоричнейшей роли дилера-диджея Пришельца в «Отвязных каникулах» Хармони Корина. Единственный кадр, где Франко просыпается от летаргического сна, – финальное уничтожение нарколаборатории; как только вспыхнет пламя и взорвет всё к чертовой матери, посмотрите в глаза франковского персонажа: это глаза Приама, увидевшего сожженную Трою.

Остальной набор луизианской фауны по Фледеру – совершенно стандартен. Маленькие мальчики, страдающие маниакальной тупостью, ожирением и повышенной агрессивностью, их психованные мамаши-наркоманки и папаши с отчаянно дегенеративной наружностью: вырождающаяся полудикая провинция, примерно одинаковая во всех сельских регионах Старого и Нового Света. Временами кажется, что фильм вот-вот станет очередным клоном «Избавления» («Освобождения») Джона Бурмана… но нет, добро споро и технично надирает задницу злу, эффективно почесывая кулаки о протокольные физиономии правонарушителей. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем, тем более в Луизиане…

Сергей Терновский