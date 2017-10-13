«Возвращение в Бургундию»: Рецензия Киноафиши

Триумвират бургундской плантации

Два брата и сестра – Жан, Жюльетт и Жереми – после смерти отца оказываются совладельцами крупной винодельческой плантации. Они впервые после долгого времени оказываются втроем, совсем как раньше. Потребность работать в сотрудничестве вскрывает старые раны и обиды, сохранившиеся еще с самого детства. Жану с его обидой на отца, инфантильному Жереми и гению-виноделу и социопату Жюльетт приходится не только заново искать общий язык, но и придумать, как сохранить поместье, заплатить налог на наследство и, при этом, не потерять свою семью и дом. Вот только кто теперь стал для каждого из них семьей и где теперь находится их дом?

Кадр из фильма «Возвращение в Бургундию»

Режиссер «Каждый ищет своего кота» Седрик Клапиш после приличного перерыва возвращается на экраны с историей про виноделие и бургундское вино. На протяжении всего произведения Жан (Пио Мармай) разрывается между отчим домом и женой с ребенком, Жюльетт (Ана Жирардо) пытается поладить с работниками и защитить поместье, где прожила дольше всех, а Жереми (Франсуа Сивиль) – противостоять своему тестю, который не прочь выкупить у него самые выгодные участки виноградника и решить за всех, как кому будет лучше и где. В идеальном мире режиссера на экране должны были сплетаться три полноправные истории наследников, чередующиеся с флешбеками из прошлого и детскими воспоминаниями, и все это под аккомпанемент акустической гитары и на фоне видов бургундской плантации. Секрет успеха вообще довольно прост по его мнению: несколько характеров, конфронтация, стимулирующие развитие, немного морали, немного веселья, немного интриги, секса (куда же французы без него!) и конец, о котором все, в принципе, могли догадаться изначально еще при оглашении завещания. Но то, что понятно зрителям, не всегда быстро доходит и принимается персонажами. Вот и мучаются на протяжении всего фильма муками выбора – продать ли все к чертям собачьим, заработав 6 миллионов долларов на всех на вольную жизнь, или сохранить плантации, взращенные еще отцом и дедом.

Кадр из фильма «Возвращение в Бургундию»

С одной стороны у Клапиша получился вполне себе жизненный и милый фильм про вечную весну во Франции, кипящие страсти, забродившее вино и винных же эстетов, что глотка не могут сделать, не оценив сперва запах и цвет напитка. Для таких вопрос «сплевывать или нет после дегустации» приводит к серьезным ссорам, а выход из каждой сложной ситуации всегда один: «может, выпьем?»

Кадр из фильма «Возвращение в Бургундию»

Режиссер поднимает тему отношений на расстоянии («Мне хотелось обнять ее, а я в это время стоял и отчитывал, испытывая одно-единственное желание – услышать, что я ей нужен») и последствий детских травм во взрослом возрасте, социализации, руководства, сотрудничества. Заразительные крупные планы с наслаждением потребляемого винограда и вина становятся причиной судорожного желания выпить хотя бы воды, а красивые визуальные находки во время мизансцен невольно вызывают восхищение. И речь не столько про удачные виды на одну и ту же плантацию, посреди зелени которой большую часть времени проводят персонажи; выплывающие из-за спины старшего младшие брат и сестра, появление в одном кадре отца и сына, взрослого и маленького Жана, параллельно идущие воспоминания, переживаемые как наяву – все это выбивает почву из-под ног похлеще «Смотрителя» Пелевина. Сочетание нескольких времен, да еще так, что не сразу понятно, что происходит, оказывает оглушительный вовлекающий эффект, усиливаемый хорошей игрой пластичных и приятных глазу актеров. Продуманные характеры основных персонажей – от милых недостатков до странных фобий – эпизоды, раскрывающие ключевые черты характера, ненавязчивый мастер-класс по сбору, дегустации и сортам урожая несомненно вызывают положительный отклик.

Кадр из фильма «Возвращение в Бургундию»

С другой стороны, явно и полно раскрыта лишь линия Жана, как персонажа, чьими глазами мы и смотрим на происходящее и чей закадровый голос поясняет ту или иную ситуацию; рост и развитие его брата и сестры показаны скорее контекстуально, а история Жюльетт и вовсе проседает по сравнению с глубиной трагедии братьев. Ее внезапный феминистический порыв «Хватит на меня своими яйцами давить, я знаю, что делаю!» выглядит странной бабской истерикой, а мучения и развитие отношений с горячим латиноамериканским парнем преподнесены рвано и фрагментарно. По сути, в сюжете она присутствует для того, чтобы оттенять Жана и Жереми, которые и несут в себе основной конфликт старшего и младшего брата. И то последний значительно уступает Жану в глубине проблематики, приобретя осязаемость образа лишь к самому концу фильма.

Кадр из фильма «Возвращение в Бургундию»

Но это – единственное, за что Клапиша можно было бы укорить; с визуальной и аудиальной точки зрения фильм гладкий и вкусный; тема вина раскрыта чуть более, чем полностью, юмора и накала страстей предостаточно, а повествование от начала и до конца не проседает в своей логической составляющей. Соприкосновение же с миром винных гурманов, готовящих напиток, который явно себе не каждый россиянин сможет позволить, действует несколько…опьяняюще.

Потапова Галина

Расписание и покупка билетов на фильм «Возвращение в Бургундию»