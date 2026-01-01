Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Матиас Меллул
Mathias Melloul
Матиас Меллул
Матиас Меллул
Mathias Melloul
Дата рождения
9 февраля 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Витри-сюр-Сен, Франция
Актерское амплуа
Романтический герой, Комедийный актёр
Популярные фильмы
4.8
Сексуальные хроники французской семьи
(2012)
Фильмография Матиас Меллул
4.8
Сексуальные хроники французской семьи
Chroniques sexuelles d'une famille d'aujourd'hui
мелодрама, комедия
2012, Франция
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
