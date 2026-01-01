Оповещения от Киноафиши
Награды
Награды и номинации Филиппа Фалардо
Philippe Falardeau
О персоне
Фильмография
Новости
Награды и номинации Филиппа Фалардо
Каннский кинофестиваль 2006
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2015
Лучший канадский художественный фильм - специальная оценка жюри
Победитель
Лучший канадский художественный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2011
Лучший канадский художественный фильм
Победитель
Берлинале 2009
Поколение Кплюс - лучший полнометражный фильм
Победитель
Лучший полнометражный фильм
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2000
Лучший канадский первый художественный фильм
Победитель
