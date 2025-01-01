Меню
Персоны
Колман Доминго
Награды
Награды и номинации Колмана Доминго
Colman Domingo
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Колмана Доминго
Оскар 2025
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2024
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2024
Лучшая мужская роль
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2023
TIFF Tribute Performer Award
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
