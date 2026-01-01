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Фильмография
Агостина Белли
Agostina Belli
Киноафиша
Персоны
Агостина Белли
Агостина Белли
Agostina Belli
Дата рождения
13 апреля 1947
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.4
Запах женщины
(1974)
5.7
Синяя борода
(1972)
5.5
Холокост 2000
(1977)
Фильмография Агостина Белли
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
1977
1974
1972
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
5.5
Холокост 2000
Holocaust 2000
мелодрама, ужасы, триллер, драма, фантастика
1977, Великобритания / Италия
7.4
Запах женщины
Profumo di donna
драма, комедия
1974, Италия
5.7
Синяя борода
Bluebeard
триллер, криминал, драма
1972, Франция / Италия / ФРГ
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