Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мари-Франс Ламбер Marie-France Lambert
Киноафиша Персоны Мари-Франс Ламбер

Мари-Франс Ламбер

Marie-France Lambert

Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

7.4
Моя прекрасная глушь (2003)
Наследник 7.0
Наследник (2023)

Фильмография Мари-Франс Ламбер

Жанр
Год
Наследник 7
Наследник Le successeur
драма, триллер 2023, Бельгия / Канада / Франция
Смотреть трейлер
Билеты
7.4
Моя прекрасная глушь La grande séduction
драма 2003, Канада
Из «Фишера» в исторический блокбастер: с нетерпением жду в 2026 году «Битву моторов» — убойная смесь из Борисова и Янковского
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением
Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане»
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше