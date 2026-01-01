Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мари-Франс Ламбер
Marie-France Lambert
Киноафиша
Персоны
Мари-Франс Ламбер
Мари-Франс Ламбер
Marie-France Lambert
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.4
Моя прекрасная глушь
(2003)
7.0
Наследник
(2023)
Билеты
Фильмография Мари-Франс Ламбер
Жанр
Все
Драма
Триллер
Год
Все
2023
2003
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7
Наследник
Le successeur
драма, триллер
2023, Бельгия / Канада / Франция
Смотреть трейлер
Билеты
7.4
Моя прекрасная глушь
La grande séduction
драма
2003, Канада
