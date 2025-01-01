Меню
Терри О'Куинн
Награды
Terry O'Quinn
Награды и номинации Терри О’Куинна
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
