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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Милан Штрлич
Milan Štrljić
Киноафиша
Персоны
Милан Штрлич
Милан Штрлич
Milan Štrljić
Дата рождения
22 марта 1952
Возраст
74 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Tordinci, Хорватия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.3
Гнев Божий
(2024)
6.9
Хорошие времена, плохие времена
(2023)
6.8
Мурина
(2021)
Фильмография Милан Штрлич
7.3
Гнев Божий
Bozji gnjev
криминал, триллер, военный
2024, Босния и Герцеговина / Хорватия
6.9
Хорошие времена, плохие времена
Pamtim samo sretne dane
драма
2023, Хорватия
6.8
Мурина
Murina
драма
2021, Хорватия / Бразилия / Словения
6.3
Министерство любви
Ministarstvo ljubavi
комедия
2016, Хорватия
6.6
Цирк "Колумбия"
Cirkus Columbia
драма
2010, Германия / Франция / Великобритания / Словения / Бельгия / Сербия / Босния и Герцеговина
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5.1
Давайте любить
Hajde da se volimo
мюзикл
1987, Югославия
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