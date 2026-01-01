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Милан Штрлич Milan Štrljić
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Милан Штрлич

Milan Štrljić

Дата рождения
22 марта 1952
Возраст
74 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Tordinci, Хорватия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Гнев Божий 7.3
Гнев Божий (2024)
Хорошие времена, плохие времена 6.9
Хорошие времена, плохие времена (2023)
Мурина 6.8
Мурина (2021)

Фильмография Милан Штрлич

Гнев Божий 7.3
Гнев Божий Bozji gnjev
криминал, триллер, военный 2024, Босния и Герцеговина / Хорватия
Хорошие времена, плохие времена 6.9
Хорошие времена, плохие времена Pamtim samo sretne dane
драма 2023, Хорватия
Мурина 6.8
Мурина Murina
драма 2021, Хорватия / Бразилия / Словения
Министерство любви 6.3
Министерство любви Ministarstvo ljubavi
комедия 2016, Хорватия
Цирк "Колумбия" 6.6
Цирк "Колумбия" Cirkus Columbia
драма 2010, Германия / Франция / Великобритания / Словения / Бельгия / Сербия / Босния и Герцеговина
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Давайте любить 5.1
Давайте любить Hajde da se volimo
мюзикл 1987, Югославия
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