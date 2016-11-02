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Постер фильма Министерство любви
Постер фильма Министерство любви
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Министерство любви

Министерство любви

Ministarstvo ljubavi 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Кресо - высококвалифицированный биолог-неудачник, застрявший в рутине среднего возраста и браке, который по сути никогда не должен был состояться. Так как терять уже нечего, он соглашается на самую ужасную правительственную работу в Хорватии, предложенную тестем. Задача Кресо - следить за вдовами, чьи мужья умерли на войне в 1990-х, и отнимать у них пенсии, если те находятся в новых романтических отношениях. Работа в «Министерстве любви» сводит Кресо с эксцентричным напарником и оборачивается комедийным фарсом.

Страна Хорватия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 2 ноября 2016
Дата выхода
3 ноября 2016 Хорватия
4 мая 2017 Чехия
Производство 8Heads Productions, Casablanca Film Production, Hrvatska Radiotelevizija (HRT)
Другие названия
Ministarstvo ljubavi, Ministry of Love, Ministerio del amor, Ministerstvo lásky, Ministerul iubirii, Министерство любви
Режиссер
Паво Маринкович
В ролях
Дражен Кун
Эция Ойданич
Степан Перич
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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