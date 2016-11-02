Кресо - высококвалифицированный биолог-неудачник, застрявший в рутине среднего возраста и браке, который по сути никогда не должен был состояться. Так как терять уже нечего, он соглашается на самую ужасную правительственную работу в Хорватии, предложенную тестем. Задача Кресо - следить за вдовами, чьи мужья умерли на войне в 1990-х, и отнимать у них пенсии, если те находятся в новых романтических отношениях. Работа в «Министерстве любви» сводит Кресо с эксцентричным напарником и оборачивается комедийным фарсом.
|3 ноября 2016
|Хорватия
|4 мая 2017
|Чехия