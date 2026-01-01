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Фильмография
Ли Бэттл
Lee Battle
Киноафиша
Персоны
Ли Бэттл
Ли Бэттл
Lee Battle
Дата рождения
26 августа 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Манчестер, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.2
Ушедшее время
(2009)
Фильмография Ли Бэттл
6.2
Ушедшее время
Awaydays
криминал, драма
2009, Великобритания
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