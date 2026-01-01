Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Персоны
Ред Скелтон
Награды
Награды и номинации Ред Скелтон
Red Skelton
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Ред Скелтон
Золотой глобус 1978
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1959
Телевизионные достижения
Победитель
Primetime Emmy Awards 1986
Governor's Award
Победитель
Governor's Award
Победитель
Primetime Emmy Awards 1961
Outstanding Writing Achievement in Comedy
Победитель
Outstanding Writing Achievement in Comedy
Победитель
Primetime Emmy Awards 1952
Best Comedian or Comedienne
Победитель
Primetime Emmy Awards 1965
Outstanding Individual Achievements in Entertainment - Actors and Performers
Номинант
Primetime Emmy Awards 1963
Outstanding Writing Achievement in Comedy
Номинант
Outstanding Writing Achievement in Comedy
Номинант
Primetime Emmy Awards 1962
Outstanding Writing Achievement in Comedy
Номинант
Primetime Emmy Awards 1957
Best Single Performance by an Actor
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1988
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
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