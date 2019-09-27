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Киноафиша Рецензии «Призрачный патруль»: Рецензия Киноафиши

«Призрачный патруль»: Рецензия Киноафиши

27 сентября 2019 00:00
«Призрачный патруль»: Рецензия Киноафиши

Комедия для тех, кто любит хорроры.

Сэм Уизер и его команда - профессиональные ловцы привидений. Сэм - отважный исследователь, готовый бросить вызов любому мертвецу. Хавьер - скептик, Ллойд - мистик-технарь, а Кейт - продюсер с телевидения, на совести которой… все несложные спецэффекты для этого балагана. Команда Сэма Уизера - обычные мошенники из телевизора, снимающие фейковое реалити-шоу под названием «Призрачный патруль». Настоящих призраков они никогда не видели, в полтергейста и демонов - не верят. Передачка у них, надо признаться, совсем плохонькая, рейтинги - низкие, инвесторы давно грозятся перекрыть кислород в любой момент. Последний шанс не остаться без работы - командировка в Мехико под началом новой продюсерши и профессионального мастера по спецэффектам. Там в мексиканской столице есть старый заброшенный особняк с замогильной репутацией. На месте этого особняка раньше было древнее индейское кладбище, потом там состоялась кровавая баталия, а еще позднее - кого-то зверски убили. Беспроигрышное комбо для любого охотника за сверхъественным.

Российское название фильма Тони Уэста - «Призрачный патруль» - прямая отсылка к британскому телешоу «GhostWatch», с которого и начался весь жанр телевизионной охоты на привидений. В ночь на Хэллоуин 1992 года BBC1 выпустили в эфир двухчасовой фильм по сценарию популярного хоррор-мейкера Стивена Уолка о том, как команда известных телеведущих решает снять праздничное шоу в заброшенном особняке в западном Нортхолте, но в процессе съемок сталкивается с самым настоящим призраком. Фильм был снят заранее, но показывали его будто это происходит в прямом эфире, со всеми комментариями из студии. Можно догадаться, что эксперимент вызвал в Англии настоящий фурор и очень быстро породил целый жанр, который перебрался с телеэкранов сначала в кино, а потом и на Ютуб. Фанатами «GhostWatch» были и создатели фильма «Проект Ведьма Блэйр», с которого начинается эпоха современного «псевдодокументального» хоррора. Дрожащая камера, любительская съемка, непрофессиональные актёры. Уверен, за последние годы вы видели подобное уже десятки раз, и вас уже ничем не проймешь. Достаточно вспомнить за последний год хотя бы фильм «Психиатрическая клиника Конджиам».

«Призрачный патруль»: Рецензия Киноафиши
Призрачный патруль

«Призрачный патруль» первые полчаса тоже не спешит удивлять или шокировать, но потом умело меняет интонацию. Фильм Тони Уэста, в первую очередь, комедия, а не хоррор. Точнее - комедия для тех, кто любит хорроры. В каждом интервью режиссёр не устаёт повторять, что вовсе не стремился пугать будущих зрителей до потери кондрашки. Есть фильмы ужасов, которых мы боимся, - говорит он, - а есть те, которые мы любим пересматривать. «Битлджюс» Тима Бёртона, «Страшилы» Питера Джексона, «Бодрость духов» Нила Джордана, «Охотники за привидениями» Айвена Райтмена и - наконец - «Скуби-ду» в любом его воплощении. Тони Уэст не ошибся с рецептом. Его шутки не всегда работают, но общая интонация рассказчика вызывает искреннюю симпатию. Достаточно сказать, что за последний год «Призрачный патруль» объехал все крупные фестивали фантастического кино - от Ситжеса до Брюсселя, от Манчестера до Сиэттла.

Феликс Зилич

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