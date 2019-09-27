«Призрачный патруль»: Рецензия Киноафиши

Сэм Уизер и его команда - профессиональные ловцы привидений. Сэм - отважный исследователь, готовый бросить вызов любому мертвецу. Хавьер - скептик, Ллойд - мистик-технарь, а Кейт - продюсер с телевидения, на совести которой… все несложные спецэффекты для этого балагана. Команда Сэма Уизера - обычные мошенники из телевизора, снимающие фейковое реалити-шоу под названием «Призрачный патруль». Настоящих призраков они никогда не видели, в полтергейста и демонов - не верят. Передачка у них, надо признаться, совсем плохонькая, рейтинги - низкие, инвесторы давно грозятся перекрыть кислород в любой момент. Последний шанс не остаться без работы - командировка в Мехико под началом новой продюсерши и профессионального мастера по спецэффектам. Там в мексиканской столице есть старый заброшенный особняк с замогильной репутацией. На месте этого особняка раньше было древнее индейское кладбище, потом там состоялась кровавая баталия, а еще позднее - кого-то зверски убили. Беспроигрышное комбо для любого охотника за сверхъественным.

Российское название фильма Тони Уэста - «Призрачный патруль» - прямая отсылка к британскому телешоу «GhostWatch», с которого и начался весь жанр телевизионной охоты на привидений. В ночь на Хэллоуин 1992 года BBC1 выпустили в эфир двухчасовой фильм по сценарию популярного хоррор-мейкера Стивена Уолка о том, как команда известных телеведущих решает снять праздничное шоу в заброшенном особняке в западном Нортхолте, но в процессе съемок сталкивается с самым настоящим призраком. Фильм был снят заранее, но показывали его будто это происходит в прямом эфире, со всеми комментариями из студии. Можно догадаться, что эксперимент вызвал в Англии настоящий фурор и очень быстро породил целый жанр, который перебрался с телеэкранов сначала в кино, а потом и на Ютуб. Фанатами «GhostWatch» были и создатели фильма «Проект Ведьма Блэйр», с которого начинается эпоха современного «псевдодокументального» хоррора. Дрожащая камера, любительская съемка, непрофессиональные актёры. Уверен, за последние годы вы видели подобное уже десятки раз, и вас уже ничем не проймешь. Достаточно вспомнить за последний год хотя бы фильм «Психиатрическая клиника Конджиам».

Призрачный патруль

«Призрачный патруль» первые полчаса тоже не спешит удивлять или шокировать, но потом умело меняет интонацию. Фильм Тони Уэста, в первую очередь, комедия, а не хоррор. Точнее - комедия для тех, кто любит хорроры. В каждом интервью режиссёр не устаёт повторять, что вовсе не стремился пугать будущих зрителей до потери кондрашки. Есть фильмы ужасов, которых мы боимся, - говорит он, - а есть те, которые мы любим пересматривать. «Битлджюс» Тима Бёртона, «Страшилы» Питера Джексона, «Бодрость духов» Нила Джордана, «Охотники за привидениями» Айвена Райтмена и - наконец - «Скуби-ду» в любом его воплощении. Тони Уэст не ошибся с рецептом. Его шутки не всегда работают, но общая интонация рассказчика вызывает искреннюю симпатию. Достаточно сказать, что за последний год «Призрачный патруль» объехал все крупные фестивали фантастического кино - от Ситжеса до Брюсселя, от Манчестера до Сиэттла.

Феликс Зилич