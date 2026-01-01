Оповещения от Киноафиши
Марсель Мопи
Marcel Maupi
Марсель Мопи
Марсель Мопи
Marcel Maupi
Дата рождения
6 ноября 1881
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
4 января 1949
Место рождения
Марсель, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.8
Фанни
(1932)
7.0
Школа бездельников
(1949)
Фильмография Марсель Мопи
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
1949
1932
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7
Школа бездельников
L'école buissonnière
драма
1949, Франция
7.8
Фанни
Fanny
комедия, драма
1932, Франция
