Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Школа бездельников
1 постер
Киноафиша Фильмы Школа бездельников

Школа бездельников

L'école buissonnière 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

По произведению Элизы Фрейне.
Паскаль, молодой студент педучилища, тяжело раненный на фронте в 1918 году, в октябре 1920-го получает работу в школе деревни Салез департамента Верхний Прованс. Он отказывается от формалистской и армейской дисциплины своего предшественника, старого Арно; например, разбирает на дрова кафедру, чтобы покончить с сыростью в классе. От этой новости старого учителя чуть не хватает удар. Цель учебных методов Паскаля - раскрыть душу, личность каждого ученика и пробудить в детях жажду знаний. Взрослые (в особенности - уважаемые жители деревни) не доверяют его добрым намерениям. В классе Паскаль оживляет уроки, катаясь на велосипеде, принося улиток и т.д. По его просьбе дети ведут исследования на различные темы, расспрашивают отцов об их работе, матерей - о рецептах. На берегу реки дети строят миниатюрную электростанцию. Паскаль поручает свой фотоаппарат Альберу, главному деревенскому лодырю и сорвиголове, уже не один раз провалившему экзамены; теперь Альбер доверяет учителю. На Рождество Паскаля приглашают в дом одного ученика, где ему показывают сокровище: старую пишущую машинку. У учителя рождается новая мысль: он покупает типографские шрифты и вместе с учениками сочиняет и выпускает маленькую газету. Дети страстно увлекаются этим новым занятием и по ходу дела приобретают немало знаний. Поскольку у них нет чистой бумаги, они печатают тексты на оборотной стороне просроченных бюллетеней для голосования. Вдобавок Паскаль просит их голосовать, чтобы выбрать те истории, которые попадут в газету. Затем дети продают газету по всей деревне...
Страна Франция
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1949
Премьера в мире 7 апреля 1949
Дата выхода
4 апреля 1960 СССР
31 декабря 1949 США
7 апреля 1949 Франция
Производство Coopérative Générale du Cinéma Français, Union Générale Cinématographique (UGC)
Другие названия
L'école buissonnière, Passion for Life, Despertar a la vida, Die Prüfung, Får vi lov, magistern?, I Have a New Master, Iskolakerülők, Szalona szkola, Truant School, Wagary, Wenn man die Schule schwänzt, Το σκασιαρχείο, Школа бездельников, みどりの学園
Режиссер
Жан-Поль Ле Шануа
В ролях
Бернар Блие
Жюльетт Фабер
Эдуард Дельмон
Эдмон Ардиссон
Жорж Каюзак
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Школа бездельников
Если стихнет ветер 6.4
Если стихнет ветер (2020)
Отверженные 7.4
Отверженные (1958)
Бесы 6.1
Бесы (1988)
Сильные мира сего 6.9
Сильные мира сего (1958)
Холодные закуски 6.3
Холодные закуски (1979)
6.5
Жерминаль (1963)
Товарищи 8.0
Товарищи (1963)
Золотой век 6.8
Золотой век (1930)
Паганини 5.1
Паганини (1989)
Ох уж этот дед 5.0
Ох уж этот дед (1967)
Дьявол и Десять заповедей 6.8
Дьявол и Десять заповедей (1962)
Великая иллюзия 8.3
Великая иллюзия (1937)

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры)
Включила самый провальный ремейк Disney «Белоснежку» с 1,7 на IMDb — и не поняла хейта: вы что от сказки вообще ожидали? С ума сошли?
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше