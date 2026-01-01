Паскаль, молодой студент педучилища, тяжело раненный на фронте в 1918 году, в октябре 1920-го получает работу в школе деревни Салез департамента Верхний Прованс. Он отказывается от формалистской и армейской дисциплины своего предшественника, старого Арно; например, разбирает на дрова кафедру, чтобы покончить с сыростью в классе. От этой новости старого учителя чуть не хватает удар.
Цель учебных методов Паскаля - раскрыть душу, личность каждого ученика и пробудить в детях жажду знаний. Взрослые (в особенности - уважаемые жители деревни) не доверяют его добрым намерениям. В классе Паскаль оживляет уроки, катаясь на велосипеде, принося улиток и т.д. По его просьбе дети ведут исследования на различные темы, расспрашивают отцов об их работе, матерей - о рецептах. На берегу реки дети строят миниатюрную электростанцию. Паскаль поручает свой фотоаппарат Альберу, главному деревенскому лодырю и сорвиголове, уже не один раз провалившему экзамены; теперь Альбер доверяет учителю. На Рождество Паскаля приглашают в дом одного ученика, где ему показывают сокровище: старую пишущую машинку. У учителя рождается новая мысль: он покупает типографские шрифты и вместе с учениками сочиняет и выпускает маленькую газету. Дети страстно увлекаются этим новым занятием и по ходу дела приобретают немало знаний. Поскольку у них нет чистой бумаги, они печатают тексты на оборотной стороне просроченных бюллетеней для голосования. Вдобавок Паскаль просит их голосовать, чтобы выбрать те истории, которые попадут в газету. Затем дети продают газету по всей деревне...
СтранаФранция
Продолжительность1 час 29 минут
Год выпуска1949
Премьера в мире7 апреля 1949
Дата выхода
4 апреля 1960
СССР
31 декабря 1949
США
7 апреля 1949
Франция
ПроизводствоCoopérative Générale du Cinéma Français, Union Générale Cinématographique (UGC)
Другие названия
L'école buissonnière, Passion for Life, Despertar a la vida, Die Prüfung, Får vi lov, magistern?, I Have a New Master, Iskolakerülők, Szalona szkola, Truant School, Wagary, Wenn man die Schule schwänzt, Το σκασιαρχείο, Школа бездельников, みどりの学園