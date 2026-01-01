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Скоро в прокате «Бегущая»
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Эсбен Тофт Якобсен
Esben Toft Jacobsen
Киноафиша
Персоны
Эсбен Тофт Якобсен
Эсбен Тофт Якобсен
Esben Toft Jacobsen
Дата рождения
25 мая 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
6.4
Дождь
(2018)
6.2
За тридевять земель 3D
(2013)
5.1
Как приручить медведя
(2011)
Фильмография Эсбен Тофт Якобсен
6.4
Дождь
драма, фантастика, триллер
2018, США
6.2
За тридевять земель 3D
Beyond Beyond
анимация, фэнтези
2013, Дания / Швеция
Смотреть трейлер
5.1
Как приручить медведя
Den kæmpestore bjørn
приключения, анимация, семейный
2011, Дания
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