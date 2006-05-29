Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Масуми Окада
Masumi Okada
Киноафиша
Персоны
Масуми Окада
Масуми Окада
Masumi Okada
Дата рождения
22 сентября 1935
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
29 мая 2006
Место рождения
Ницца, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.2
Ураганный барабанщик
(1957)
4.8
Королевская битва II
(2003)
Фильмография Масуми Окада
4.8
Королевская битва II
Battle Royale II
боевик
2003, Япония
6.2
Ураганный барабанщик
Arashi o yobu otoko
драма
1957, Япония
