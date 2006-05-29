Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Масуми Окада Masumi Okada
Киноафиша Персоны Масуми Окада

Масуми Окада

Masumi Okada

Дата рождения
22 сентября 1935
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
29 мая 2006
Место рождения
Ницца, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Ураганный барабанщик 6.2
Ураганный барабанщик (1957)
Королевская битва II 4.8
Королевская битва II (2003)

Фильмография Масуми Окада

Жанр
Год
Королевская битва II 4.8
Королевская битва II Battle Royale II
боевик 2003, Япония
Ураганный барабанщик 6.2
Ураганный барабанщик Arashi o yobu otoko
драма 1957, Япония
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше