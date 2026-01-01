Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Алан Роско
Alan Roscoe
Алан Роско
Алан Роско
Alan Roscoe
Дата рождения
23 августа 1886
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
8 марта 1933
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
Клеопатра
(1917)
Фильмография Алан Роско
Жанр
Все
Биография
Драма
Исторический
Год
Все
1917
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.6
Клеопатра
Cleopatra
биография, драма, исторический
1917, США
