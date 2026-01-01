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Этель Грандин Ethel Grandin
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Этель Грандин

Ethel Grandin

Дата рождения
3 марта 1894
Возраст
94 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
28 сентября 1988
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Торговля людьми 6.0
Торговля людьми (1913)

Фильмография Этель Грандин

Торговля людьми 6
Торговля людьми Traffic in Souls
драма 1913, США
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