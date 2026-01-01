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Фильмография
Этель Грандин
Ethel Grandin
Киноафиша
Персоны
Этель Грандин
Этель Грандин
Ethel Grandin
Дата рождения
3 марта 1894
Возраст
94 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
28 сентября 1988
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.0
Торговля людьми
(1913)
Фильмография Этель Грандин
6
Торговля людьми
Traffic in Souls
драма
1913, США
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