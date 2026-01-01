Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Akie Namiki
Akie Namiki
Kinoafisha
Persons
Akie Namiki
Akie Namiki
Akie Namiki
Date of Birth
17 October 1978
Age
47 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
6.9
United Red Army
(2007)
Filmography
Genre
All
Drama
Year
All
2007
All
1
Films
1
Actress
1
6.9
United Red Army
Jitsuroku rengô sekigun: Asama sansô e no michi
Drama
2007, Japan
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree