Akie Namiki

Date of Birth
17 October 1978
Age
47 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actress

Popular Films

Filmography

Genre
Year
United Red Army 6.9
United Red Army Jitsuroku rengô sekigun: Asama sansô e no michi
Drama 2007, Japan
