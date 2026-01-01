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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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О персоне
Фильмография
Леви Хенриксен
Levi Henriksen
Киноафиша
Персоны
Леви Хенриксен
Леви Хенриксен
Levi Henriksen
Дата рождения
15 мая 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Конгсвингер, Норвегия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.5
Домой на Рождество
(2010)
Фильмография Леви Хенриксен
6.5
Домой на Рождество
Hjem til jul
комедия, драма
2010, Германия / Швеция / Норвегия
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