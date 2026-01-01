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Levi Henriksen Levi Henriksen
Kinoafisha Persons Levi Henriksen

Levi Henriksen

Levi Henriksen

Date of Birth
15 May 1964
Age
62 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor

Popular Films

Home for Christmas 6.5
Home for Christmas (2010)

Filmography

Home for Christmas 6.5
Home for Christmas Hjem til jul
Comedy, Drama 2010, Germany / Sweden / Norway
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