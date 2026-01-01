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Levi Henriksen
Levi Henriksen
Kinoafisha
Persons
Levi Henriksen
Levi Henriksen
Levi Henriksen
Date of Birth
15 May 1964
Age
62 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
Popular Films
6.5
Home for Christmas
(2010)
Filmography
6.5
Home for Christmas
Hjem til jul
Comedy, Drama
2010, Germany / Sweden / Norway
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