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Нина Андресен Nina Andresen Borud
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Нина Андресен

Nina Andresen Borud

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр

Популярные фильмы

Детектор 6.6
Детектор (2000)
Домой на Рождество 6.5
Домой на Рождество (2010)
Посредник 5.8
Посредник (2021)

Фильмография Нина Андресен

Посредник 5.8
Посредник The Middle Man
комедия, драма 2021, Германия / Дания / Канада / Норвегия
Домой на Рождество 6.5
Домой на Рождество Hjem til jul
комедия, драма 2010, Германия / Швеция / Норвегия
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Детектор 6.6
Детектор Detektor
комедия, драма 2000, Норвегия
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