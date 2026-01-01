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Фильмография
Нина Андресен
Nina Andresen Borud
Киноафиша
Персоны
Нина Андресен
Нина Андресен
Nina Andresen Borud
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
Детектор
(2000)
6.5
Домой на Рождество
(2010)
5.8
Посредник
(2021)
Фильмография Нина Андресен
5.8
Посредник
The Middle Man
комедия, драма
2021, Германия / Дания / Канада / Норвегия
6.5
Домой на Рождество
Hjem til jul
комедия, драма
2010, Германия / Швеция / Норвегия
Смотреть трейлер
6.6
Детектор
Detektor
комедия, драма
2000, Норвегия
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