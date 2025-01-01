Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Лейла Хатами
Награды
Награды и номинации Лейлы Хатами
Leila Hatami
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Лейлы Хатами
Берлинале 2011
Лучшая актриса
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
Рейтинг от Collider : «Я плюю на ваши могилы» и еще 9 хорроров для тех, у кого крепкие нервы
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667