Клер Тревор
Награды
Claire Trevor
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Клер Тревор
Оскар 1949
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Оскар 1955
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1938
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1957
Best Single Performance by an Actress
Победитель
Primetime Emmy Awards 1955
Best Actress in a Single Performance
Номинант
