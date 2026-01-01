Оповещения от Киноафиши
Маркита Буайе
Markita Boies
Киноафиша
Персоны
Маркита Буайе
Маркита Буайе
Markita Boies
Дата рождения
27 января 1957
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Улица Дарлинг, 20:17
(2003)
6.9
Улица Дарлинг, 20:17
20h17 rue Darling
драма
2003, Канада
