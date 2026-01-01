Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Markita Boies Markita Boies
Kinoafisha Persons Markita Boies

Markita Boies

Markita Boies

Date of Birth
27 January 1957
Age
69 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

8:17 p.m. Darling Street 6.9
8:17 p.m. Darling Street (2003)

Filmography

Genre
Year
8:17 p.m. Darling Street 6.9
8:17 p.m. Darling Street 20h17 rue Darling
Drama 2003, Canada
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more