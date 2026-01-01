Menu
Markita Boies
Markita Boies
Date of Birth
27 January 1957
Age
69 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.9
8:17 p.m. Darling Street
(2003)
Filmography
6.9
8:17 p.m. Darling Street
20h17 rue Darling
Drama
2003, Canada
