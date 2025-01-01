Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Си Си Эйч Паундер
Награды
Награды и номинации Си Си Эйч Паундер
CCH Pounder
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Си Си Эйч Паундер
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Ганнибал Лектер из культового «Молчания ягнят» существовал в реальности? Прототипов было несколько — один хуже другого
Финал переписали прямо перед съёмками: что пошло не так с новым фильмом по «Звёздным войнам»
За шикарными алмазными подвесками королевы в советских «Трех мушкетерах» была целая охота? Старнно! Ведь они стоили копейки
«Приехал, а тополя не растут»: «Три тополя на Плющихе» назывались иначе, но Лиозновой пришлось выкручиваться
Netflix ностальгирует по СССР: в новом сезоне «Очень странных дел» нашли вещь, которой точно не могло быть в США 80-х
«Палач сталинской эпохи»: в «Месте встречи» так и не объяснили, откуда взялся орден у Жеглова – ответ все эти годы был у зрителей под носом
Правда о Т-800 бесит физиков: в реальности Терминатор расплавили бы все вокруг быстрее, чем сказал бы «I'll be back»
Полюбили на Западе, запретили в СССР, презирают в России: вокруг скандального фильма с Хазановым споры не утихают уже полвека
По цитате фильм узнать – как два пальца об асфальт, а наоборот? Взгляните на 5 кадров из советского кино и угадайте, что скажут герои
«Краткость – сестра таланта»: создатели «Акушера» определились с будущим сериала – решение НТВ по 3 сезону явно оценят не все
«Был в шоке»: от роли в «Гараже» Хазанов отказался, предложив Рязанову задуматься о кладбище
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667