Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Матей Александру
Matei Alexandru
Киноафиша
Персоны
Матей Александру
Матей Александру
Matei Alexandru
Дата рождения
25 декабря 1927
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
1 июля 2014
Место рождения
Goioasa, Румыния
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.2
Небо начинается на третьем этаже
(1967)
7.9
Дуб
(1992)
7.6
The Enchanted Grove
(1981)
Фильмография Матей Александру
Жанр
Все
Драма
Комедия
Семейный
Фэнтези
Год
Все
1992
1981
1967
1957
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
7.9
Дуб
Balanta
комедия, драма
1992, Румыния / Франция
7.6
The Enchanted Grove
Dumbrava minunata
комедия, семейный, фэнтези
1981, Румыния
8.2
Небо начинается на третьем этаже
Cerul începe la etajul III
драма
1967, Румыния
7.3
Репейник Бэрэгана
Ciulinii Baraganului
драма
1957, Румыния
Прислушайтесь и все поймете: кто озвучивает Илью Муромца — оказалось, два актера, а не один
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
Эти 3 российских сериала выйдут под конец зимы 2026 года: один из них — новинка на НТВ
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667