Майкл Раймер Michael Rymer
Майкл Раймер

Michael Rymer

Дата рождения
1 января 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Звездный крейсер «Галактика» 8.5
Звездный крейсер «Галактика» (2005)
Убийство 8.3
Убийство (2011)
Лонгмайр 8.1
Лонгмайр (2012)

Фильмография Майкл Раймер

Жанр
Год
Пикник у Висячей скалы 6
Пикник у Висячей скалы
драма, детектив, триллер, мини-сериал 2018, Австралия
Джессика Джонс 8
Джессика Джонс
боевик, криминал, фантастика 2015, США
Человек в высоком замке 7.7
Человек в высоком замке
драма, фантастика, триллер 2015, США
Ганнибал 8.1
Ганнибал
драма, криминал, ужасы 2013, США
Лонгмайр 8.1
Лонгмайр
драма, триллер, вестерн 2012, США
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов
драма, ужасы, триллер 2011, США
Убийство 8.3
Убийство
драма, криминал, триллер 2011, США
Неизвестные лица 6.9
Неизвестные лица
драма, триллер, детектив 2010, США
Вспомни, что будет 7.6
Вспомни, что будет
драма, криминал, фантастика 2009, США
Звездный крейсер Галактика: Лезвие 7.6
Звездный крейсер Галактика: Лезвие Battlestar Galactica: Razor
боевик, драма, фантастика 2007, США
Звездный крейсер «Галактика» 8.5
Звездный крейсер «Галактика»
драма, фантастика, военный 2005, США
Говорящий с призраками 7
Говорящий с призраками
драма, криминал 2002, США
Королева проклятых 6.3
Королева проклятых Queen of the Damned
ужасы, фэнтези 2002, США / Австралия
