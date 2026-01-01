Оповещения от Киноафиши
Марсело Субиотто
Marcelo Subiotto
Дата рождения
1 января 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Буэнос-Айрес, Аргентина
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.7
Этернавт
(2025)
7.5
Сообщество Палермо
(2023)
6.7
Преступные узы
(2020)
Фильмография Марсело Субиотто
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2025
2023
2020
2016
Все
7
Фильмы
4
Сериалы
3
Актер
7
7.7
Этернавт
драма, боевик, фантастика
2025, Аргентина/США
6.2
В грязи
драма, боевик, криминал
2025, Аргентина
5.8
Послание
El mensaje
фэнтези
2025, Аргентина / Испания / Уругвай
7.5
Сообщество Палермо
комедия, криминал
2023, Аргентина
6.7
Леди
Puan
комедия, драма
2023, Аргентина / Бразилия / Франция / Германия / Италия
6.7
Преступные узы
Crímenes de familia
криминал, драма, триллер
2020, Аргентина
5.5
Я вышла замуж за придурка
Me casé con un boludo
комедия, мелодрама
2016, Аргентина
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
