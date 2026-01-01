Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марсело Субиотто
Марсело Субиотто Marcelo Subiotto
Киноафиша Персоны Марсело Субиотто

Марсело Субиотто

Marcelo Subiotto

Дата рождения
1 января 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Буэнос-Айрес, Аргентина
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Этернавт 7.7
Этернавт (2025)
Сообщество Палермо 7.5
Сообщество Палермо (2023)
Преступные узы 6.7
Преступные узы (2020)

Фильмография Марсело Субиотто

Жанр
Год
Этернавт 7.7
Этернавт
драма, боевик, фантастика 2025, Аргентина/США
В грязи 6.2
В грязи
драма, боевик, криминал 2025, Аргентина
Послание 5.8
Послание El mensaje
фэнтези 2025, Аргентина / Испания / Уругвай
Сообщество Палермо 7.5
Сообщество Палермо
комедия, криминал 2023, Аргентина
Леди 6.7
Леди Puan
комедия, драма 2023, Аргентина / Бразилия / Франция / Германия / Италия
Преступные узы 6.7
Преступные узы Crímenes de familia
криминал, драма, триллер 2020, Аргентина
Я вышла замуж за придурка 5.5
Я вышла замуж за придурка Me casé con un boludo
комедия, мелодрама 2016, Аргентина
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше