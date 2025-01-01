Меню
Питер Брук
Награды
Награды и номинации Питер Брук
Peter Brook
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Питер Брук
Каннский кинофестиваль 1963
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1960
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1968
Golden Lion
Номинант
Берлинале 1979
Золотой берлинский медведь
Номинант
