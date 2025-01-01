Меню
Саймон Кертис
Награды
Награды и номинации Саймона Кёртиса
Simon Curtis
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Связи
Награды и номинации Саймона Кёртиса
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Children's Program
Номинант
BAFTA 2012
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA 2010
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Drama Serial
Номинант
Best Drama Serial
Номинант
Best Drama Serial
Номинант
Best Drama Serial
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
