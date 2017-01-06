«Рудольф Нуреев. Остров его мечты»: Рецензия Киноафиши

Фильм-мечта

Великого Рудольфа Нуреева можно было видеть на главных театральных сценах СССР, Европы, Англии и Турции, летящего в свете софитов и мировой славы. Но мало кто мог видеть, как артист балета выписывает легкие па на расписном ковре, неузнанный в тени турецкого базара. Такие сцены, часто сохраненные только в памяти, – сокровища его друзей, которые и стали основой для документального фильма Евгении Тирдатовой. Блеснув на фестивалях «Окно в Европу» и «Послании к человеку», фильм наконец-то вышел в широкий прокат.

Кадр из фильма «Рудольф Нуреев. Остров его мечты»

Это история о поездках Нуреева в Турцию в 80-х, где он искал остров для уединения, а помимо духовного прибежища, нашел еще и новый источник вдохновения. Друзья делятся на камеру своими личными воспоминаниями, например, как Нуреев выбирал на рынке пестрые одежды и сразу надевал их, восхищался узорами восточной мозаики, и даже, как разбивал яйца для завтрака. А иллюстрируют все это уникальные любительские кадры, найденные в нью-йоркских архивах, на которых мировой артист расхаживает в плавках и тельняшке, загорает на борту яхты или смотрит в бинокль на островной берег. Главным гидом по воспоминаниям в картине стала Ясемин Пипиринсиоглу, близкая подруга Нуреева, бывшая тогда продюсером его балета «Спящая красавица». Именно она водит зрителя по рынкам, мечетям и острову Святого Николая (тот самый, что мечтал купить Нуреев).

Кадр из фильма «Рудольф Нуреев. Остров его мечты»

С начала 2000-х вышло немало фильмов, начинающихся со слов «Рудольф Нуреев», пытающихся заглянуть за кулисы его профессиональной и личной жизни. Тирдатова отличилась более узким и углубленным кино-исследованием, в чем и его ценность. Не выходя за рамки заданного десятилетия, режиссер и сценарист по совместительству заглядывает во все уголки, не только турецких улочек, но и памяти его близких, коллег и даже просто торговцев, когда-то продавших Нурееву ценнейший килим или яркий кафтан. Особенно трогают интимные воспоминания итальянского друга Эйзио Фриджерио, который однажды случайно подсмотрел за тренировкой Нуреева, уже серьезно больного СПИДом: «Рудольф больше не был Рудольфом… Он пытался сделать движения, которые раньше он делал как ангел. Но это был ангел, который не может взлететь… Он хотел, чтобы я простроил ему дом, а я построил ему могилу…».

Кадр из фильма «Рудольф Нуреев. Остров его мечты»

При этом сюжет фильма кажется рваным, хаотично смешивающим предположения и факты, игровые и документальные моменты. А «околонуреевская» атмосфера заполняет большую часть картины. То есть мы видим скорее проекции, а не реальные вещи. Например, турецкий дом, с резными дверьми и узорчатой голубой плиткой, такой, в котором он мог бы жить, но не жил, килим, который мог бы понравиться Нурееву или баня, куда возможно он ходил. Единственное фактологическое – это дрожащие кадры любительской камеры, на которых он лениво машет в объектив, улыбаясь и щурясь от солнца. А так – все полтора часа мы ходим по давно остывшему следу великого артиста, пытаясь представить, каким он видел Восток, так часто встречающийся в его «Баядерке», «Шехеразаде» или «Сильфиде».

Кадр из фильма «Рудольф Нуреев. Остров его мечты»

В итоге, фильм о мечте сам получился полуреальным, продолжающим нуреевскую фантазию об идеальном доме. Легкий, воздушный, он не навязывает только что созданный образ танцора, а лишь предполагает, каким он мог быть. И его можно принимать или нет, а это сегодня парадоксальная редкость.

Кадр из фильма «Рудольф Нуреев. Остров его мечты»

Инна Син

В российском прокате с 8 декабря 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Рудольф Нуреев. Остров его мечты»