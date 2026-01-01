Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мануэль Норьега
Manuel Noriega
Киноафиша
Персоны
Мануэль Норьега
Мануэль Норьега
Manuel Noriega
Дата рождения
24 июля 1880
Возраст
81 год
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
12 августа 1961
Место рождения
Colombres, Испания
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.1
Лестница в небо
(1952)
Фильмография Мануэль Норьега
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
1952
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.1
Лестница в небо
Subida al cielo
комедия
1952, Мексика
Зачем Дамблдор подарил Рону самый бесполезный подарок? А ведь делюминатор — не просто «выключатель» света
Тоже «Реальные пацаны», но круче пермских: почему зрители без ума от сериала Blue Mountain State
Одна серия — всего 30 минут: 3 российских сериала с идеальным форматом для вечернего марафона
Из «Убить Билла» спустя годы вырезали несколько важнейших моментов: Тарантино пищит от восторга, а вот россияне подвоха не поймут
«Александра, этот город наш с тобою»: чего не хватает в кадре из фильма «Москва слезам не верит»? (тест)
Лондон без Лондона: почти вся «Англия» в советском «Шерлоке» нашлась в СССР — настоящий пейзаж мелькнул лишь однажды
Детектив вернулся в дело, ФБР в панике, город в ловушке: 3 свежих сериала для любителей острых ощущений
«Ставлю 1 из 10»: военный историк камня на камне не оставил от лучшей части «Властелина колец» – ужасно все (кроме отрезанных голов)
С нас постер, с вас ответ: в этом тесте по советским фильмам проигравших нет
Пересмотрел «Стражей галактики 3» и понял, почему на самом деле Ракета бесится, когда его зовут енотом — всё трагичнее, чем вам казалось
Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667