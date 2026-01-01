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Manuel Noriega Manuel Noriega
Kinoafisha Persons Manuel Noriega

Manuel Noriega

Manuel Noriega

Date of Birth
24 July 1880
Age
81 years old
Zodiac sign
Leo
Date of death
12 August 1961
Actor type
Comedy actor

Popular Films

Mexican Bus Ride 7.1
Mexican Bus Ride (1952)

Filmography

Genre
Year
Mexican Bus Ride 7.1
Mexican Bus Ride Subida al cielo
Comedy 1952, Mexico
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