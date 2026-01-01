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Manuel Noriega
Manuel Noriega
Kinoafisha
Persons
Manuel Noriega
Manuel Noriega
Manuel Noriega
Date of Birth
24 July 1880
Age
81 years old
Zodiac sign
Leo
Date of death
12 August 1961
Actor type
Comedy actor
Popular Films
7.1
Mexican Bus Ride
(1952)
Filmography
Genre
All
Comedy
Year
All
1952
All
1
Films
1
Actor
1
7.1
Mexican Bus Ride
Subida al cielo
Comedy
1952, Mexico
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