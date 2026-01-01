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Фильмография
Мануэль Донде
Manuel Dondé
Киноафиша
Персоны
Мануэль Донде
Мануэль Донде
Manuel Dondé
Дата рождения
1 января 1906
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
1 января 1976
Место рождения
Кампече, Мексика
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.3
Сокровища Сьерра Мадре
(1948)
7.9
Он
(1953)
7.1
Лестница в небо
(1952)
Фильмография Мануэль Донде
Жанр
Все
Боевик
Вестерн
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Год
Все
1956
1953
1952
1948
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
6.7
Смерть в этом саду
La mort en ce jardin
приключения, криминал, драма
1956, Мексика / Франция
7.9
Он
El
драма
1953, Мексика
7.1
Лестница в небо
Subida al cielo
комедия
1952, Мексика
8.3
Сокровища Сьерра Мадре
The Treasure of the Sierra Madre
драма, боевик, приключения, вестерн
1948, США
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