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Мануэль Донде Manuel Dondé
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Мануэль Донде

Manuel Dondé

Дата рождения
1 января 1906
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
1 января 1976
Место рождения
Кампече, Мексика
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Сокровища Сьерра Мадре 8.3
Сокровища Сьерра Мадре (1948)
Он 7.9
Он (1953)
Лестница в небо 7.1
Лестница в небо (1952)

Фильмография Мануэль Донде

Жанр
Год
Смерть в этом саду 6.7
Смерть в этом саду La mort en ce jardin
приключения, криминал, драма 1956, Мексика / Франция
Он 7.9
Он El
драма 1953, Мексика
Лестница в небо 7.1
Лестница в небо Subida al cielo
комедия 1952, Мексика
Сокровища Сьерра Мадре 8.3
Сокровища Сьерра Мадре The Treasure of the Sierra Madre
драма, боевик, приключения, вестерн 1948, США
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