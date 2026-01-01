Два проворных парижских работяги Паоло и Антуан мечтают о лёгких деньгах. Приятели похищают сына влиятельного богача в надежде на щедрый выкуп, но понимают, что проблем от парня намного больше, чем пользы, когда даже собственный отец не спешит на помощь надоедливому мальчишке.

Паоло и Антуан зарабатывают на жизнь мытьём машин, но мечтают разбогатеть, чтобы купить собственную бензоколонку. Однажды они решают похитить сына миллиардера, чтобы стрясти с отца мальчишки значительную сумму. Напарники наряжаются индейцами, заманивают юного Эрика в ловушку и прячут мальчика у себя дома.

Их хитрый план даёт сбой, когда они осознают, что ребёнок, который оказался у них на попечении – настоящий хулиган. Эрик постепенно превращает в ад жизнь своих неопытных похитителей, приглашая в их квартиру своих друзей-бунтарей и устраивая там настоящий хаос. Паоло и Антуан, которые уже горько жалеют о содеянном, никак не могут избавиться от Эрика, ведь его отец совсем не стремится забрать сына домой…