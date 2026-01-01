Оповещения от Киноафиши
«Дом, который построил Джек»
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Вождь краснокожих
Киноафиша Фильмы Вождь краснокожих
Вождь краснокожих

, 1959
Le grand chef
Франция / комедия / 18+
О фильме

Два проворных парижских работяги Паоло и Антуан мечтают о лёгких деньгах. Приятели похищают сына влиятельного богача в надежде на щедрый выкуп, но понимают, что проблем от парня намного больше, чем пользы, когда даже собственный отец не спешит на помощь надоедливому мальчишке.

Паоло и Антуан зарабатывают на жизнь мытьём машин, но мечтают разбогатеть, чтобы купить собственную бензоколонку. Однажды они решают похитить сына миллиардера, чтобы стрясти с отца мальчишки значительную сумму. Напарники наряжаются индейцами, заманивают юного Эрика в ловушку и прячут мальчика у себя дома.

Их хитрый план даёт сбой, когда они осознают, что ребёнок, который оказался у них на попечении – настоящий хулиган. Эрик постепенно превращает в ад жизнь своих неопытных похитителей, приглашая в их квартиру своих друзей-бунтарей и устраивая там настоящий хаос. Паоло и Антуан, которые уже горько жалеют о содеянном, никак не могут избавиться от Эрика, ведь его отец совсем не стремится забрать сына домой…

 

В ролях

Фернандель
Доминик Даврэ
Джино Черви
Элена Мансон
Мадлен Барбюле
Papouf
Режиссер Анри Верней
Сценарист О. Генри, Жан Манс, Анри Труайя, Анри Верней
Композитор Жерар Кальви
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 20 марта 1959
Дата выхода
20 марта 1959 Франция
Производство Franco London Films, Les Films Gibé, Tempo Film
Другие названия
Le grand chef, A nagy főnök, De grote chef, Ferien für den Musterknaben, Gangster Boss, Lielais virsaitis, Marele sef, Noi gangsters, Nosotros los gángsters, O Grande Chefe, O megalos arhigos, Os Gangsters, Setäni on kiipelissä, The Big Chief, Veliki poglavica, Wielki wódz, Вождь краснокожих, Големият шеф

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше