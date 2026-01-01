Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
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Томас Гутьеррес Алеа
Награды
Награды и номинации Томас Гутьеррес Алеа
Tomás Gutiérrez Alea
О персоне
Награды
Награды и номинации Томас Гутьеррес Алеа
Каннский кинофестиваль 1979
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1995
Golden Lion
Номинант
Golden Lion
Номинант
Сандэнс 1996
Премия латиноамериканского кино – почетное упоминание
Победитель
Премия латиноамериканского кино – почетное упоминание
Победитель
Сандэнс 1995
Латиноамериканское кино
Победитель
Латиноамериканское кино
Победитель
Берлинале 1994
Специальный приз жюри
Победитель
Специальный приз жюри
Победитель
Лучший полнометражный фильм
Победитель
Лучший полнометражный фильм
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Золотой берлинский медведь
Номинант
ММКФ 1961
Премия Союза писателей УРСС
Победитель
Гран При
Номинант
ММКФ 1963
Гран При
Номинант
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