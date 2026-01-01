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Aleksandra Babaeva Aleksandra Babaeva
Kinoafisha Persons Aleksandra Babaeva

Aleksandra Babaeva

Aleksandra Babaeva

Occupation
Actress
Actor type
The Adventurer, Voice actor

Popular Films

Priklyucheniya volshebnogo globusa, ili prodelki vedmy 7.0
Priklyucheniya volshebnogo globusa, ili prodelki vedmy (1991)
Malchik is Neapolya 6.9
Malchik is Neapolya (1958)
Tri banana 6.9
Tri banana (1971)

Filmography

Genre
Year
Oy, rebyata, ta-ra-ra 6.1
Oy, rebyata, ta-ra-ra Oy, rebyata, ta-ra-ra
Children's 1992, Russia
Priklyucheniya volshebnogo globusa, ili prodelki vedmy 7
Priklyucheniya volshebnogo globusa, ili prodelki vedmy Priklyucheniya volshebnogo globusa, ili prodelki vedmy
Children's, Fairy Tale 1991, USSR
Priklyucheniya Neznayki i ego druzey 6.4
Priklyucheniya Neznayki i ego druzey Priklyucheniya Neznayki i ego druzey
Adventure, Children's, Compilation 1971, USSR
Tri banana 6.9
Tri banana Tri banana
Animation, Short 1971, USSR
Malchik is Neapolya 6.9
Malchik is Neapolya Malchik is Neapolya
Adventure 1958, USSR
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