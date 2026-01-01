Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksandra Babaeva
Aleksandra Babaeva
Kinoafisha
Persons
Aleksandra Babaeva
Aleksandra Babaeva
Aleksandra Babaeva
Occupation
Actress
Actor type
The Adventurer
,
Voice actor
Popular Films
7.0
Priklyucheniya volshebnogo globusa, ili prodelki vedmy
(1991)
6.9
Malchik is Neapolya
(1958)
6.9
Tri banana
(1971)
Filmography
Genre
All
Adventure
Animation
Children's
Compilation
Fairy Tale
Short
Year
All
1992
1991
1971
1958
All
5
Films
5
Actor
5
6.1
Oy, rebyata, ta-ra-ra
Oy, rebyata, ta-ra-ra
Children's
1992, Russia
7
Priklyucheniya volshebnogo globusa, ili prodelki vedmy
Priklyucheniya volshebnogo globusa, ili prodelki vedmy
Children's, Fairy Tale
1991, USSR
6.4
Priklyucheniya Neznayki i ego druzey
Priklyucheniya Neznayki i ego druzey
Adventure, Children's, Compilation
1971, USSR
6.9
Tri banana
Tri banana
Animation, Short
1971, USSR
6.9
Malchik is Neapolya
Malchik is Neapolya
Adventure
1958, USSR
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree