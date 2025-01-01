Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Оскар Рёлер
Награды
Награды и номинации Оскар Рёлер
Oskar Roehler
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Оскар Рёлер
Каннский кинофестиваль 2000
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2004
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 2009
Мировое кино – драматургия
Номинант
Берлинале 2010
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2006
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2003
Золотой берлинский медведь
Номинант
В России снимут сказку «Садко»: Анна Пересильд сыграет Забаву, а кем будут Никита Кологривый и Николай Валуев?
Удивительно, но даже «Константинополь» уже отличился: 3 сериала НТВ 2025 года с рейтингом от 8 и выше
Трюкачи в духе Робина Гуда были в реальности? Кого в «Иллюзии обмана» списали с настоящего человека
«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина
Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент
Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником
Фокус без престижа: «Иллюзия обмана 3» не провалилась в прокате, но глупостей и сюжетных дыр в фильме больше, чем в швейцарском сыре
Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал
Все было так очевидно: Скорсезе заранее выдал главный поворот «Острова проклятых» — просто пересмотрите сцену на пароме
«Королеву бензоколонки» заставили переснять: посмотрите, как могла выглядеть Людмила — режиссера едва не уволили
Волан-де-Морт не просто так получил змеиноподобное лицо: Нагайна сыграла ключевую роль в его возрождении — но откуда она вообще взялась?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667