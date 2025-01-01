Меню
Персоны
Дэймон Уайанс
Награды
Награды и номинации Дэймона Уайанса
Damon Wayans
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Дэймона Уайанса
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
