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Молись за нас

, 2026
Ruega por nosotras
Испания / драма

В ролях

Зои Льенас-Бонафонте
Зои Льенас-Бонафонте
Adelfa Calvo
Malena Gutiérrez
Мария Сересуэла
Xavi Sáez
Manuela Calle
Carla Domínguez
María Gandiaga
Shiara Fernández
Адельфа Кальво
Belén Cruz
Режиссер Даниэль Монсон
Сценарист Хорхе Геррикаэчеварриа, Даниэль Монсон
Композитор Роке Баньос
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Год выпуска 2026
Производство 3Cat, Amalur Pictures, Arcadia Motion Pictures
Другие названия
Ruega por nosotras, Pray for Us

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