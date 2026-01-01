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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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Молись за нас
, 2026
Ruega por nosotras
Испания / драма
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Зои Льенас-Бонафонте
Adelfa Calvo
Malena Gutiérrez
Мария Сересуэла
Xavi Sáez
Manuela Calle
Carla Domínguez
María Gandiaga
Shiara Fernández
Адельфа Кальво
Belén Cruz
Режиссер
Даниэль Монсон
Сценарист
Хорхе Геррикаэчеварриа
,
Даниэль Монсон
Композитор
Роке Баньос
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Год выпуска
2026
Производство
3Cat, Amalur Pictures, Arcadia Motion Pictures
Другие названия
Ruega por nosotras, Pray for Us
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