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Фильмография
Норма Архентина
Norma Argentina
Киноафиша
Персоны
Норма Архентина
Норма Архентина
Norma Argentina
Дата рождения
1 января 1948
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.1
Воздействие любви
(2007)
Фильмография Норма Архентина
6.1
Воздействие любви
Resultado del amor, El
драма
2007, Аргентина
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