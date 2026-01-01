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Энрике Капелья
Enrique Capella
Киноафиша
Персоны
Энрике Капелья
Энрике Капелья
Enrique Capella
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.1
Воздействие любви
(2007)
Фильмография Энрике Капелья
6.1
Воздействие любви
Resultado del amor, El
драма
2007, Аргентина
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